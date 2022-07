“Instabilità” il nuovo singolo di Asia: “Racconta uno stato d’animo instabile” (Di sabato 23 luglio 2022) “Questa fase della vita che ho vissuto la racconto attraverso una storia d’amore mancata, perché non avendo avuto la capacità di decisione e quindi di avere coerenza nei comportamenti e nel sentimento, ho perso l’opportunità di vivere l’amore” Dal 1° luglio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitali “Instabilità” (Magma Musica Esplosiva), il nuovo singolo di Asia. “Instabilità” è un brano che Racconta lo stato d’animo di Asia nei suoi lati più instabili, menefreghisti e insicuri. Questa frenesia la tormenta, vivendo tra confusione e Instabilità. L’artista in questa canzone descrive la difficoltà nel non riuscire a prendere decisioni vere e per questo motivo cambia idea ... Leggi su lopinionista (Di sabato 23 luglio 2022) “Questa fase della vita che ho vissuto la racconto attraverso una storia d’amore mancata, perché non avendo avuto la capacità di decisione e quindi di avere coerenza nei comportamenti e nel sentimento, ho perso l’opportunità di vivere l’amore” Dal 1° luglio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitali “” (Magma Musica Esplosiva), ildi. “” è un brano chelodinei suoi lati più instabili, menefreghisti e insicuri. Questa frenesia la tormenta, vivendo tra confusione e. L’artista in questa canzone descrive la difficoltà nel non riuscire a prendere decisioni vere e per questo motivo cambia idea ...

