Stazione (immagini d'archivio) Santa Maria Capua Vetere, 23 luglio 2022 - Carlo Palma aveva 62 anni, il ladro 17. Per sventare il furto di un cellulare, scippato a una ragazza nella stazione ..."Ero fuori di qualche migliaia di euro e una sera in pieno lockdowndei due miin auto mentre sto andando al lavoro per il turno di notte. Mi taglia la strada e mi costringe a fermarmi ... Insegue uno scippatore, malore fatale per un dipendente delle Ferrovie nel casertano Carlo Palma aveva 62 anni, inseguiva un ladro 17enne. Inutili i soccorsi di alcuni viaggiatori che poi hanno fermato il giovane che aveva rubato un cellulare ...Napoli. Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, sono stati avvicinati da un cittadino il quale ha segnalato che, in via Guglielmo Sanfelice, una ...