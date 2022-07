IndyCar, Iowa gara-1: Newgarden cala il poker (Di sabato 23 luglio 2022) Josef Newgarden ha vinto la gara-1 dell’IndyCar Series all’Iowa Speedway. gara perfetta per il #2 di Penske, per la quarta volta a segno in questo speciale catino. Il 31enne nativo dello Stato del Tennessee accorcia le distanze in campionato con Marcus Ericcson grazie al 4° acuto del 2022. Will Power #12 ha gestito al meglio la pole-position sul teammate Josef Newgarden #2. L’australiano e l’americano, entrambi portacolori di Penske, hanno allungato sulla graduatoria, una fuga che è stata presto arrestata da un testacoda di Jimmie Johnson (Ganassi #48) all’uscita della curva 4. Dopo una breve caution la corsa è ripresa con il sorpasso da parte del #2 del gruppo al compagno di box. Partenza perfetta per l’ex campione della categoria, storicamente molto competitivo nel particolare ovale ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Josefha vinto la-1 dell’Series all’Speedway.perfetta per il #2 di Penske, per la quarta volta a segno in questo speciale catino. Il 31enne nativo dello Stato del Tennessee accorcia le distanze in campionato con Marcus Ericcson grazie al 4° acuto del 2022. Will Power #12 ha gestito al meglio la pole-position sul teammate Josef#2. L’australiano e l’americano, entrambi portacolori di Penske, hanno allungato sulla graduatoria, una fuga che è stata presto arrestata da un testacoda di Jimmie Johnson (Ganassi #48) all’uscita della curva 4. Dopo una breve caution la corsa è ripresa con il sorpasso da parte del #2 del gruppo al compagno di box. Partenza perfetta per l’ex campione della categoria, storicamente molto competitivo nel particolare ovale ...

StockCarLiveITA : Ormai l'Iowa è monopolio Newgarden #IndyCar - lucaviola03 : Ovale dell'Iowa approvato Bei sorpassi, gara divertente soprattutto per la possibilità di prendere traiettorie dive… - leopnd1 : Prestazione magistrale di @josefnewgarden che mette a segno la vittoria #4 stagionale e #4 in @iowaspeedway in Gara… - leopnd1 : @JimmieJohnson indemoniato oggi! Cosa sta succedendo?!?!! #INDYCAR #Iowa #INDYCARatIowa ???? - leopnd1 : Che gara cacchio!!! Viva Iowa! ?? #INDYCAR #Iowa #INDYCARatIowa ???? -