Incollati alla Primavera del Botticelli: agli Uffizi l’ultimo delirante “capolavoro” degli attivisti per il clima (video) (Di sabato 23 luglio 2022) Tre giovani attivisti italiani, un uomo e due donne, entrati con regolare biglietto all’interno della Galleria degli Uffizi, hanno inscenato una delirante protesta nella sala del museo che custodisce le opere di Sandro Botticelli sedendosi a terra ed esponendo uno striscione riportante la scritta “Ultima Generazione No Gas No Carbone”. È successo intorno alle 10.30 di venerdì. I tre giovani sono stati allontanati prima dai custodi e poi condotti dai carabinieri presso la caserma degli Uffizi per gli accertamenti del caso, tra cui la loro identificazione. In quel momento il museo era particolarmente affollato di turisti. Secondo quanto si è appreso, i tre giovani, prima di sedersi ed esporre lo striscione sul pavimento, hanno applicato della colla sul vetro che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 luglio 2022) Tre giovaniitaliani, un uomo e due donne, entrati con regolare biglietto all’interno della Galleria, hanno inscenato unaprotesta nella sala del museo che custodisce le opere di Sandrosedendosi a terra ed esponendo uno striscione riportante la scritta “Ultima Generazione No Gas No Carbone”. È successo intorno alle 10.30 di venerdì. I tre giovani sono stati allontanati prima dai custodi e poi condotti dai carabinieri presso la casermaper gli accertamenti del caso, tra cui la loro identificazione. In quel momento il museo era particolarmente affollato di turisti. Secondo quanto si è appreso, i tre giovani, prima di sedersi ed esporre lo striscione sul pavimento, hanno applicato della colla sul vetro che ...

FratellidItalia : ?? Crisi economica ed energetica, pandemia… pure la siccità. Ormai ci diranno che Draghi ha dei superpoteri. Ma qui… - SecolodItalia1 : Incollati alla Primavera del Botticelli: agli Uffizi l’ultimo delirante “capolavoro” degli attivisti per il clima (… - Annika593482531 : RT @La_Lore1980: @claudiomacchi @lordfed3 @UltimaGenerazi1 3'elementare,1988,un compagno sfiorò il cordone intorno alla pietà.5 minuti di a… - lusrad : @FioriFlavio Comunque si sono incollati ad un vetro eh... Mica alla tela Io sto leggendo commenti assurdi in giro. - freyasflorence : Protesta in sala come alla National Gallery: incollati alla Primavera del Botticelli / VIDEO -