Incendi, l’Italia brucia: quali sono i danni visibili (e invisibili) (Di sabato 23 luglio 2022) l’Italia continua a bruciare. Stretta dalla morsa della siccità, dal Friuli alla Campania assistiamo a roghi e Incendi che rendono evidente l’urgenza della lotta ai cambiamenti climatici. Cosa scatena gli Incendi? Dopo aver risalito l’Europa occidentale partendo dal Portogallo fino al Regno Unito, i roghi stanno devastando la Penisola. Gli Incendi estesi e inarrestabili sono la drammatica conseguenza del riscaldamento globale che a causa dell’estrema intensità di siccità prolungate, picchi record delle temperature e ondate anomale di calore, crea condizioni sempre più favorevoli per eventi potenzialmente disastrosi per la natura e gli animali che la abitano. Tuttavia, il legame tra cambiamenti climatici e Incendi è complesso. Come evidenzia L’ISPRA, l’istituto ... Leggi su quifinanza (Di sabato 23 luglio 2022)continua are. Stretta dalla morsa della siccità, dal Friuli alla Campania assistiamo a roghi eche rendono evidente l’urgenza della lotta ai cambiamenti climatici. Cosa scatena gli? Dopo aver risalito l’Europa occidentale partendo dal Portogallo fino al Regno Unito, i roghi stanno devastando la Penisola. Gliestesi e inarrestabilila drammatica conseguenza del riscaldamento globale che a causa dell’estrema intensità di siccità prolungate, picchi record delle temperature e ondate anomale di calore, crea condizioni sempre più favorevoli per eventi potenzialmente disastrosi per la natura e gli animali che la abitano. Tuttavia, il legame tra cambiamenti climatici eè complesso. Come evidenzia L’ISPRA, l’istituto ...

