In viaggio | da scambisti

(Di sabato 23 luglio 2022) Che sia per una lunga vacanza di grande trasgressione, o per una breve «esplorazione» dei sensi non lontano da casa, la tendenza degli «swingers» (chi fa sesso con altre coppie o singoli) sta facendo breccia in questa strana estate pandemica. E le proposte libertine fioccano. Sexy crociere. Hotel «appositi». Camping privé. E, ancora, aerei privati noleggiati ad hoc per fare sesso di gruppo ad alta quota, resort colonizzati per vacanze «solo per adulti». Sono questi i trend della trasgressione per l’estate 2022, nella qualee nudisti si danno appuntamento in luoghi inaspettati lungo lo Stivale grazie a chat private e forum. Un’Italia segreta che fa le valigie per vivere esperienze ad alto tasso di sesso. «Tutto è iniziato un po’ per gioco» racconta Sofia R., 35enne estetista napoletana. «Sono sposata da 15 anni e ogni volta che arrivava l’estate andavo in ...