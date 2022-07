In economia bisogna essere “italianisti”: basta regali alla Russia e alla Cina (Di sabato 23 luglio 2022) Non abbiamo tentativi di decifrazione teorica sul momento sociale ed economico che stiamo sopportando. Ma è necessario che si dia campo a formulazioni interpretative. Diversamente avviene quel che accade, professioni di appartenenza (europeisti,atlantisti, filocinesi, filorussi, vaccinisti, svaccinisti), dicotomie di una logica amebica, immune da complessità, ma di immediatezza facilona. Difficilmente la realtà si combina in modi così schematizzati, ed è appunto la complessità che impegna o dovrebbe impegnare. Al dunque: dove ci volgiamo, a quale società? Ho scritto in alcuni articoli che ci orientiamo, anzi già siamo in una società disorientata, “anomica”, con perdita accresciuta di definibiità in ogni espressione: dalla sessualità, all’alimentazione, persino al lavoro, già essenza dell’uomo, e che verrà sostituito dalle macchine intelligenti. Se ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 luglio 2022) Non abbiamo tentativi di decifrazione teorica sul momento sociale ed economico che stiamo sopportando. Ma è necessario che si dia campo a formulazioni interpretative. Diversamente avviene quel che accade, professioni di appartenenza (europeisti,atlantisti, filocinesi, filorussi, vaccinisti, svaccinisti), dicotomie di una logica amebica, immune da complessità, ma di immediatezza facilona. Difficilmente la realtà si combina in modi così schematizzati, ed è appunto la complessità che impegna o dovrebbe impegnare. Al dunque: dove ci volgiamo, a quale società? Ho scritto in alcuni articoli che ci orientiamo, anzi già siamo in una società disorientata, “anomica”, con perdita accresciuta di definibiità in ogni espressione: dsessualità, all’alimentazione, persino al lavoro, già essenza dell’uomo, e che verrà sostituito dalle macchine intelligenti. Se ...

