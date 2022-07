Immissioni in ruolo 2022, docenti già di ruolo potrebbero rinunciare a nuova nomina da concorso ordinario: hanno però guadagnato 12 punti per mobilità e graduatoria interna di istituto (Di sabato 23 luglio 2022) Il docente già di ruolo e vincitore di concorso ordinario, che rinuncia alla proposta di nomina, non perde i 12 punti attribuiti per la mobilità e la graduatoria interna di istituto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 23 luglio 2022) Il docente già die vincitore di, che rinuncia alla proposta di, non perde i 12attribuiti per lae ladi. L'articolo .

