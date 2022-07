Il Wall Street Journal: “McMahon si ritira perchè messo alle corde dalle accuse per cattiva condotta” (Di sabato 23 luglio 2022) Se la WWE ha comunicato ufficialmente che Vince McMahon si ritira dai suoi incarichi per la volontà di lasciare un trono che ha occupato fino alla soglia dei 77 anni, il Wall Street Journal rompe gli indugi e da la sua interpretazione agli annunci di ieri. Il quotidiano finanziario di New Jork ha messo in prima pagina la notizia dell’addio di Vince McMahon, scrivendo “messo alle corde per presunta cattiva condotta, Vince McMahon si ritira”. Nella didascalia dell’articolo si legge: “Vince McMahon, 76 anni, stava affrontando grandi pressioni dopo che la compagnia ha divulgato la notizia di un’indagine del consiglio di ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 23 luglio 2022) Se la WWE ha comunicato ufficialmente che Vincesidai suoi incarichi per la volontà di lasciare un trono che ha occupato fino alla soglia dei 77 anni, ilrompe gli indugi e da la sua interpretazione agli annunci di ieri. Il quotidiano finanziario di New Jork hain prima pagina la notizia dell’addio di Vince, scrivendo “per presunta, Vincesi”. Nella didascalia dell’articolo si legge: “Vince, 76 anni, stava affrontando grandi pressioni dopo che la compagnia ha divulgato la notizia di un’indagine del consiglio di ...

