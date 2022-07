Il Volo | “Ieri sera? Bellissimo” | dedica a cinque stelle dopo l’esaltante performance – FOTO

Agenzia_Ansa : Un aereo da cargo si è schiantato a terra ieri notte nel nord della Grecia, a circa 140 kilometri a est di Tessalon… - saturnaliia_ : porco dio ieri dovevo andare in america e mi hanno cancellato il volo mannaggia la madonna io a quest’ora sarei dovuta essere a los angeles - tuttiscappano : sempre ieri, volo ritardato , dalle 21.10 siamo partite alle 22.40 quindi abbiamo perso la navetta prenotata nonché… - mamantra : #raitour Guardando la tappa di ieri. Vi siete soffermati sul ciclista che ha deciso al volo se buttarsi contro la m… - AndrewFiora : Ieri sul volo ho guardato le mie immagini preferite salvate sul cell, tra figa e altro ho trovato alcuni meme che e… -

Corriere dello Sport

...comandante delle Frecce Tricolori - giàsiamo passati su Marina di Massa per fare una ricognizione: in mare abbiamo delle boe e delle barche che serviranno ai piloti per condurre a vista il...Ha cercato di raggiungere il balcone di casa, uscendo dalla finestra del vano scala, al sesto piano. Un giovane di 26 anni, italiano di origini senegalesi, è morto22 luglio dopo unnel vuoto di circa 20 metri. E' successo a Pontedera, via Tosco - Romagnola, nella zona del Villaggio Piaggio. Secondo quanto si apprende dai Carabinieri, che si sono ... Giovane blocca volo a Fiumicino: denunciato per procurato allarme In particolare dalle indagini svolte dalla Squadra Mobile emergeva che diversi giovani albanesi, soprattutto nel periodo estivo, erano soliti entrare nel Territorio Nazionale fruendo del periodo di so ...Tutto facile per Matteo Berrettini nonostante un avversario di lusso: l'azzurro batte Dominic Thiem in semifinale per 6-1 6-4 in quel di Gstaad e vola nell'ultimo atto del torneo ATP 250 elvetico. Dom ...