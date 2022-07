Il trucco occhi glamour top per la sera in estate è quello senza nero! (Di sabato 23 luglio 2022) Il trucco occhi glamour in estate non si sposa benissimo con il nero, colore “invernale” per eccellenza: ecco una valida alternativa! In estate il trucco occhi diventa necessariamente più leggero. I colori troppo scuri infatti induriscono il viso facendolo apparire più vecchio e soprattutto, se il trucco dovesse sciogliersi per il caldo, sarebbero molto più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 23 luglio 2022) Ilinnon si sposa benissimo con il nero, colore “invernale” per eccellenza: ecco una valida alternativa! Inildiventa necessariamente più leggero. I colori troppo scuri infatti induriscono il viso facendolo apparire più vecchio e soprattutto, se ildovesse sciogliersi per il caldo, sarebbero molto più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Krissy_42 : @SoMarzius fondotinta magari no ma una base tipo bb-cream/cc-cream con fattore di protezione solare 30 non sarebbe… - ParliamoDiNews : Come truccarsi a 50 anni per sollevare le palpebre e ingrandire gli occhi #donne #occhi #palpebrecadenti #trucco… - matteo19631 : @Antonio_Tajani @forza_italia @berlusconi Promesse. He buttano fumo negli occhi ma di concreto niente come preceden… - onaitsabes : @NeminiNemo @MattOneMouse E il trucco agli occhi allora? Tra l'altro sembrerebbe una bella ragazza comunque, non ne capisco l'utilità - FullmoonOnGaroh : Un bacetto al commesso del negozio di souvenir che mi ha fatto i complimenti per il trucco occhi ?? serata svoltata amo grazie -