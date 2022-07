Il Rally Valli Cuneesi Storico premia Brazzoli

(Di sabato 23 luglio 2022) Parla tedesco e saluzzese il podio deldelle. Tedesco per le tre Porsche che hanno occupato i tre gradini più alti. Saluzzese perchè – profeta in patria – ha vinto il pilota locale Enricoche, in coppia con Nicolò Barla, proprio in casa ha dato il meglio della loro 911 Source

liguria_motori : Brazzoli re di Saluzzo: suo il rally Valli Cuneesi Storico Continua a leggere su: - rallystorici : Brazzoli re di Saluzzo al rally Valli Cuneesi - #Michelinrallycup #Northwestregularitycup #Nwrcup #Porsche911… - Rally_it : Brazzoli vince il Valli Cuneesi storico - RallyDueValli : Una foto di 10 anni fa per dirvi che la settimana prossima presentiamo il Rally Due Valli 2022, quello vero, quello… - rallystorici : Rally Storico Valli Cuneesi. Un quarto della torta calza le #Michelin - #Areagomme #Fiat127 #Michelinrallycup… -

Oltre all'evento laziale il calendario del tricolore prevederà il1000 Miglia, a fine Agosto, ed ilDue, ad inizio Ottobre, tutti già disputati dalla promessa di Collecchio Corse. "...Sabato 30 luglio si aprirà con il tour nellemonregalesi, che porterà le circa cinquanta ... Lancia Stratos e Fiat 131 Abarthsu tutte. Un modo per omaggiare il marchio Bertone, inaugurando ...Il pilota “profeta in patria” ha dato il meglio in coppia con Nicolò Barla, aggiudicandosi quattro delle sei prove speciali. Tre Porsche sui gradini del podio ...In ottobre e novembre 2022 il Tom42 Raid con percorso ON OFF ROAD oppure interamente su asfalto, interpretato e diretto da Toni Merendino, ex dakariano e team manager di Marco Lucchinelli ...