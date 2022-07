Il Pnrr per Agroalimentare e Vitivinocolo a rischio dopo la crisi di governo (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - E adesso che c'è la crisi di governo? E che il 25 settembre sono fissate le elezioni, che fine faranno i sostegni, gli aiuti, i bonus e tutti i contributi previsti per il settore vitivinicolo, per l'Agroalimentare e la ristorazione contenuti nell'omonimo decreto? È un gran bel punto di domanda. Il Decreto 50, presentato il 17 maggio 2022, la cui dicitura è “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, è un testo piuttosto articolato che però contiene anche l'unica misura in favore del comparto vitivinicolo. In totale, si tratta di contributi per 25 milioni di euro alle imprese vitivinicole per la promozione sul territorio nazionale. Le imprese possono pertanto chiedere ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - E adesso che c'è ladi? E che il 25 settembre sono fissate le elezioni, che fine faranno i sostegni, gli aiuti, i bonus e tutti i contributi previsti per il settore vitivinicolo, per l'e la ristorazione contenuti nell'omonimo decreto? È un gran bel punto di domanda. Il Decreto 50, presentato il 17 maggio 2022, la cui dicitura è “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e diucraina”, è un testo piuttosto articolato che però contiene anche l'unica misura in favore del comparto vitivinicolo. In totale, si tratta di contributi per 25 milioni di euro alle imprese vitivinicole per la promozione sul territorio nazionale. Le imprese possono pertanto chiedere ...

