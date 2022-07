Il Pd è alla deriva: naviga nel buio e perde tutti gli alleati. Letta-Renzi ai ferri corti (Di sabato 23 luglio 2022) Archiviato il campo largo con i 5 Stelle, per il Pd di Enrico Letta si apre il rebus delle alleanze in vista delle voto anticipato del 25 settembre. I tempi per prepararsi alle urne sono strettissimi: entro il 20 agosto andranno consegnate le liste e cruciale, per battere del centrodestra, sarà la scelta dei candidati ai collegi uninominali disegnati dal Rosatellum. Gli organi dei dem si riuniranno da martedì per decidere la linea da contrapporre a chi ha «tradito» gli italiani, ma intanto c'è già chi ipotizza di comporre intorno al un'alleanza larga intorno al partito con le forze che fino all'ultimo hanno sostenuto il governo Draghi. Da Lodi il ministro della Difesa Lorenzo Guerini è tornato a chiudere ai 5 Stelle, perché «chi ha fatto cadere Draghi non può essere alleato del Pd». Il perimetro di questa nuova «alleanza larga nel nome di Draghi», per dirla con le ... Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) Archiviato il campo largo con i 5 Stelle, per il Pd di Enricosi apre il rebus delle alleanze in vista delle voto anticipato del 25 settembre. I tempi per prepararsi alle urne sono strettissimi: entro il 20 agosto andranno consegnate le liste e cruciale, per battere del centrodestra, sarà la scelta dei candidati ai collegi uninominali disegnati dal Rosatellum. Gli organi dei dem si riuniranno da martedì per decidere la linea da contrapporre a chi ha «tradito» gli italiani, ma intanto c'è già chi ipotizza di comporre intorno al un'alleanza larga intorno al partito con le forze che fino all'ultimo hanno sostenuto il governo Draghi. Da Lodi il ministro della Difesa Lorenzo Guerini è tornato a chiudere ai 5 Stelle, perché «chi ha fatto cadere Draghi non può essere alleato del Pd». Il perimetro di questa nuova «alleanza larga nel nome di Draghi», per dirla con le ...

