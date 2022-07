Il PD delle élite ha consegnato il paese alla destra, bisogna costruire un’alternativa (Di sabato 23 luglio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Non so se ridere o piangere dinanzi alla agenda Draghi di Enrico Letta. Qui siamo di fronte a un bias cognitivo dei leader del principale partito della sedicente sinistra italiana stupefacente. Le parole d’ordine del partito nazione (il PD) saranno: votateci perché lo chiede l’Europa, la Nato e i mercati. Non necessariamente in questo ordine. A completare il programma “se no vince Meloni” e “punire gli autori del draghicidio”. Un delirio da partito che ormai si identifica nello Stato. Per dirla con lo storico Marco Revelli il governo Draghi ha aumentato il degrado del sistema politico verticalizzando il potere in una persona sola, che in aggiunta ha espresso uno stizzito disprezzo verso il sistema dei partiti. A condire il tutto un populismo da destra tecnocratica con un costante stravolgimento della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Non so se ridere o piangere dinanziagenda Draghi di Enrico Letta. Qui siamo di fronte a un bias cognitivo dei leader del principale partito della sedicente sinistra italiana stupefacente. Le parole d’ordine del partito nazione (il PD) saranno: votateci perché lo chiede l’Europa, la Nato e i mercati. Non necessariamente in questo ordine. A completare il programma “se no vince Meloni” e “punire gli autori del draghicidio”. Un delirio da partito che ormai si identifica nello Stato. Per dirla con lo storico Marco Revelli il governo Draghi ha aumentato il degrado del sistema politico verticalizzando il potere in una persona sola, che in aggiunta ha espresso uno stizzito disprezzo verso il sistema dei partiti. A condire il tutto un populismo datecnocratica con un costante stravolgimento della ...

