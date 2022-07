Il Papa in Canada: la riconciliazione con i popoli indigeni (Di sabato 23 luglio 2022) I capi delle comunità autoctone First Nations , alla vigilia dell’arrivo in Canada di Papa Francesco, l’hanno detto forte e chiaro: « È un momento storico importante per i sopravvissuti del sistema... Leggi su feedpress.me (Di sabato 23 luglio 2022) I capi delle comunità autoctone First Nations , alla vigilia dell’arrivo indiFrancesco, l’hanno detto forte e chiaro: « È un momento storico importante per i sopravvissuti del sistema...

vaticannews_it : Come sempre prima di ogni trasferta internazionale, #PapaFrancesco ha compiuto oggi una visita nella Basilica liber… - vaticannews_it : 'Camminare Insieme', il motto del Viaggio del #Papa in #Canada (24 - 30 luglio). Il logo, ricco di simbolismi, è st… - vaticannews_it : Il #Papa all'Angelus lancia un appello per lo #SriLanka chiedendo di 'astenersi da ogni violenza', poi ricorda la '… - MarisaLevi1 : Non so se avete chiaro fin dove va il #papa in #Canada ... - genelynmedollar : RT @vaticannews_it: Il cardinale #Parolin, in vista del viaggio del #Papa in #Canada, ricorda gli obiettivi della visita: riconciliazione,… -