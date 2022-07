Il Napoli cerca il sostituto di Meret in Bundesliga (Di sabato 23 luglio 2022) Il Napoli è ancora alla ricerca di un sostituto da affiancare a Meret e questa volta potrebbe averlo trovato in Bundesliga. L’indiscrezione arriva da Sky Sport Germania ed è stata poi anche confermata dagli azzurri, sembra che il club abbia puntato gli occhi su Kevin Trapp del Eintracht Francoforte. Il portiere, classe 1990, veste la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Ilè ancora alla ridi unda affiancare ae questa volta potrebbe averlo trovato in. L’indiscrezione arriva da Sky Sport Germania ed è stata poi anche confermata dagli azzurri, sembra che il club abbia puntato gli occhi su Kevin Trapp del Eintracht Francoforte. Il portiere, classe 1990, veste la L'articolo

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #NAPOLI, CONTATTI POSITIVI PER #DIALLO DEL #PSG: SI CERCA L'INTESA SULL'INGAGGIO DEL GIOCATORE… - DiarioMashn : Cholito Simeone cerca de ser transferido al Napoli - Giulianomercato : ? Il #Napoli in cerca di un nuovo portiere occhi su #Trapp sarebbe interessata?? - psnapoli : PerSempreNapoli CERCA REDATTORI ?? Sei un #aspirante #giornalista sportivo... ti piace scrivere e magari sei pure… - esmiuw : @virgini22338959 È una minaccia? ?? Non sto minacciando, sto cercando di dire la verità. Lo capirai quando una squad… -