Il Milan non ha i soldi per De Ketelaere 35 milioni | per la Gazzetta pensa a Zielinski che costa 40

La notizia certa è che per il Milan si sta ingarbugliando l'acquisto di De Ketelaere il presunto gioiellino belga del Bruges. Il Milan non offre più di 30-32 milioni, ritiene che non valga di più. E ora rischia di perderlo. Scrive la Gazzetta: Il Bruges chiede 35 milioni perché sa che il Leeds per CDK è pronto a spenderne 40… e questo sicuramente non mette di buon umore i belgi. Il Milan invece propone sempre 30milioni più 2 di bonus perché questa è la valutazione che ritiene corretta. La prima alternativa è Ziyech del Chelsea che però prende 6 milioni netti di stipendio. Allora, secondo la Gazzetta il pensiero è Zielinski: Un altro piano B – o meglio, un altro piano Z – porta a

