Il medico Giovanni Buccoliero, morto di infarto in corsia dopo 24 ore continuative di lavoro

La tragedia all'ospedale di Manduria lancia un ennesimo allarme sulla situazione di lavoro dei medici italiani, sottoposti a turni massacranti, senza riposo, ferie e senza futuro

