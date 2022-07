Il Giornale: Sanchez non vuole rinunciare ai 7 milioni netti, l’Inter non sa come liberarsene (Di sabato 23 luglio 2022) l’Inter ha individuato il nemico interno che impedisce al club di spiccare il volo. È il cileno Alexis Sanchez, 33 anni, che in maglia nerazzurra guadagna 7 milioni netti a stagione. E ovviamente non intende rinunciarvi. Scrive Il Giornale: in piena pandemia, l’Inter rinnovò per tre anni il contratto ad Alexis Sanchez a una cifra davvero incredibile. Oggi il cileno, 20 gol in 109 apparizioni tra prestazioni non sempre brillanti e comunque non all’altezza del suo passato (…), è fuori dal progetto, un esubero che di fatto blocca il mercato della società che ha bisogno di alleggerire il monte ingaggi. Ha rifiutato tutte le proposte fin qui arrivate: Siviglia, Villarreal, Galatasaray e anche gli arabi dell’Al Nassr (quelli di Ospina). Aggiunge Il Giornale ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 luglio 2022)ha individuato il nemico interno che impedisce al club di spiccare il volo. È il cileno Alexis, 33 anni, che in maglia nerazzurra guadagna 7a stagione. E ovviamente non intende rinunciarvi. Scrive Il: in piena pandemia,rinnovò per tre anni il contratto ad Alexisa una cifra davvero incredibile. Oggi il cileno, 20 gol in 109 apparizioni tra prestazioni non sempre brillanti e comunque non all’altezza del suo passato (…), è fuori dal progetto, un esubero che di fatto blocca il mercato della società che ha bisogno di alleggerire il monte ingaggi. Ha rifiutato tutte le proposte fin qui arrivate: Siviglia, Villarreal, Galatasaray e anche gli arabi dell’Al Nassr (quelli di Ospina). Aggiunge Il...

