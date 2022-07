Il garante del M5s la butta in medicina parafrasando Draghi (Di sabato 23 luglio 2022) L'analisi impietosa del fondatore del Movimento Cinquestelle Beppe Grillo sulla crisi del governo di Mario Draghi: “Noi siamo l’antibiotico del sistema” Beppe Grillo: “Noi siamo l’antibiotico del sistema” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 23 luglio 2022) L'analisi impietosa del fondatore del Movimento Cinquestelle Beppe Grillo sulla crisi del governo di Mario: “Noi siamo l’antibiotico del sistema” Beppe Grillo: “Noi siamo l’antibiotico del sistema” su Donne Magazine.

Radio1Rai : #Elezioni Il Pd lavora alle alleanze, soprattutto nell’area centrista - ma non con Renzi: mano tesa a Calenda che n… - VedeleAngela : RT @lgpapaleo: In un paese intellettualmente libero, per invertire la rotta, dovrebbe essere l'informazione a fare da garante e arbitro, ac… - patty65g : RT @pasquino2000: Io dovrei dare un voto utile per arginare la deriva a destra? Sarà, ma non riesco a immaginare un elemento di destra pegg… - mandelli_andrea : @forza_italia guarda al futuro con un programma innovativo che condivideremo con gli alleati. Con @berlusconi, che… - fnicodemo : RT @PD_Lazio: ???? Buon compleanno al Presidente Sergio Mattarella ???? Un uomo di Stato, il Garante della nostra Costituzione. Auguri di cuore… -