Il Decreto Aiuti Bis e il nuovo bonus 200 euro ad agosto: l'alternativa del taglio Iva sul carrello della spesa (Di sabato 23 luglio 2022) Un Decreto Aiuti Bis da 10 miliardi. Con la replica del bonus 200 euro ad agosto. E l'ipotesi (alternativa) di un taglio dell'Iva su alcuni beni di largo consumo. È questo uno degli "affari correnti" a cui si prepara il governo Draghi: partirà dalla proroga degli Aiuti in scadenza (le bollette e le accise sulla benzina) ma non conterrà il taglio del cuneo fiscale. Che, come il salario minimo, è rinviato alla prossima legislatura e al nuovo esecutivo. La copertura è assicurata dal Ddl assestamento di bilancio. Che garantisce una dote da 8,5 miliardi. Grazie al buon andamento delle entrate dovrebbe consentire uno spazio di bilancio fino a 10 miliardi. Per le bollette si pensa a una proroga degli Aiuti su elettricità e ...

GiulioCentemero : Il decreto #aiuti a sostegno di famiglie e imprese arriverà in settimana; PNRR non si blocca a causa delle… - sebmes : È stato il M5S, non votando la fiducia sul decreto Aiuti, a provocare la caduta di Draghi. Per sperare di battere… - carlosibilia : Il decreto aiuti è passato e il M5S non ha votato contro, Draghi ha fatto la sua scelta. Noi abbiamo messo 9 punti… - DaniMoni72 : RT @Open_gol: Uno degli “affari correnti” del governo Draghi sono le nuove norme su bollette e accise. Sconti una tantum e dotazione dimezz… - Open_gol : Uno degli “affari correnti” del governo Draghi sono le nuove norme su bollette e accise. Sconti una tantum e dotazi… -