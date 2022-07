Il centrodestra si ricompatta: basta liti, tutti uniti per arrivare al governo (Di sabato 23 luglio 2022) È il rullo di tamburi per la campagna elettorale, verso conquiste e ritorni. Ma anche, forse, per un nuovo addio. In poche parole, il centrodestra. Novità di cronaca: ieri Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni si sono visti de visu, dopo le settimane non facili del post amministrative. Il pranzo si svolge a Villa Grande, centro di coordinamento della risposta del "centrodestra di governo" alla crisi dell'Esecutivo Draghi. Ora, però, il centrodestra ha perso quella locuzione successiva, tornando alla sua formazione originaria. Il primo step, appunto, è quello di ieri, e subito dopo Berlusconi è volato in Sardegna. Ma pare che il secondo passo possa svolgersi già la prossima settimana, con un incontro a formazione completa tra i tre leader, probabilmente alla Camera (e segnerebbe il ritrovo della coalizione dopo le recenti ... Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) È il rullo di tamburi per la campagna elettorale, verso conquiste e ritorni. Ma anche, forse, per un nuovo addio. In poche parole, il. Novità di cronaca: ieri Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni si sono visti de visu, dopo le settimane non facili del post amministrative. Il pranzo si svolge a Villa Grande, centro di coordinamento della risposta del "di" alla crisi dell'Esecutivo Draghi. Ora, però, ilha perso quella locuzione successiva, tornando alla sua formazione originaria. Il primo step, appunto, è quello di ieri, e subito dopo Berlusconi è volato in Sardegna. Ma pare che il secondo passo possa svolgersi già la prossima settimana, con un incontro a formazione completa tra i tre leader, probabilmente alla Camera (e segnerebbe il ritrovo della coalizione dopo le recenti ...

