Il cellulare ci ascolta? Ecco come disattivare la funzione! (Di sabato 23 luglio 2022) Vi siete mai accorti che il vostro cellulare vi ascolta mentre parlate? Da non credere, per fortuna esiste una funzione per disattivare questa impostazione. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come fare. Ormai è praticamente impossibile non possedere uno smartphone, tutti ne hanno uno. D’altronde è il mezzo più efficace per rimanere in contatto e essere aggiornati su ciò che accade nel mondo. In alcuni casi però, bisognerebbe prestare particolare attenzione, infatti, in pochi sanno che il nostro cellulare è in grado di spiare le nostre conversazioni. cellulare: spiano mentre parliamo? Ecco come eliminare la funzionePer fortuna esiste una funzione che ci permette di eliminare questa impostazione. Siete curiosi di scoprire ... Leggi su formatonews (Di sabato 23 luglio 2022) Vi siete mai accorti che il vostrovimentre parlate? Da non credere, per fortuna esiste una funzione perquesta impostazione. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta efare. Ormai è praticamente impossibile non possedere uno smartphone, tutti ne hanno uno. D’altronde è il mezzo più efficace per rimanere in contatto e essere aggiornati su ciò che accade nel mondo. In alcuni casi però, bisognerebbe prestare particolare attenzione, infatti, in pochi sanno che il nostroè in grado di spiare le nostre conversazioni.: spiano mentre parliamo?eliminare la funzionePer fortuna esiste una funzione che ci permette di eliminare questa impostazione. Siete curiosi di scoprire ...

macondo83 : RT @cauz_: Ho acceso il tivucolor per guardare il #TDF2022 e invece vi ho trovato Gasparri che parla (almeno non lo ascolta nessuno, sono t… - cauz_ : Ho acceso il tivucolor per guardare il #TDF2022 e invece vi ho trovato Gasparri che parla (almeno non lo ascolta ne… - yoonglilmeoww : RT @flowerfornam: è che io vorrei vederlo yoongi che si ascolta l'album in silenzio nel suo studio con le braccia incrociate e gli occhi ch… - chocozajn : RT @flowerfornam: è che io vorrei vederlo yoongi che si ascolta l'album in silenzio nel suo studio con le braccia incrociate e gli occhi ch… - _baekhyunvelvet : RT @flowerfornam: è che io vorrei vederlo yoongi che si ascolta l'album in silenzio nel suo studio con le braccia incrociate e gli occhi ch… -