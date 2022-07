Il capo del Napoli suggerisce che Koulibaly voleva unirsi al Barcellona per il Chelsea (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-23 22:20:44 Breaking news: I recenti commenti da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis indicano che Kalidou Koulibaly ha voluto collaborare con un altro dei pesi massimi del calcio europeo quest’estate, piuttosto che con il Chelsea. Il nazionale senegalese Koulibaly, ovviamente, si è trasferito a Stamford Bridge all’inizio di questo mese. Dopo che i Blues non sono riusciti a inseguire lo straordinario Matthijs de Ligt della Juventus, l’attenzione si è rapidamente spostata su un altro dei giganti della Serie A, il Napoli. Un grosso affare, a sua volta, è stato raggiunto per lo star stopper del Partenopei, che dovrebbe inserirsi nella linea difensiva di prima scelta di Thomas Tuchel con effetto immediato. Vi presentiamo la nostra seconda firma dell’estate! ... Leggi su justcalcio (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-23 22:20:44 Breaking news: I recenti commenti da parte del presidente delAurelio De Laurentiis indicano che Kalidouha voluto collaborare con un altro dei pesi massimi del calcio europeo quest’estate, piuttosto che con il. Il nazionale senegalese, ovviamente, si è trasferito a Stamford Bridge all’inizio di questo mese. Dopo che i Blues non sono riusciti a inseguire lo straordinario Matthijs de Ligt della Juventus, l’attenzione si è rapidamente spostata su un altro dei giganti della Serie A, il. Un grosso affare, a sua volta, è stato raggiunto per lo star stopper del Partenopei, che dovrebbe inserirsi nella linea difensiva di prima scelta di Thomas Tuchel con effetto immediato. Vi presentiamo la nostra seconda firma dell’estate! ...

LaVeritaWeb : L’ex toga rossa si candiderà per «Uniti per la Costituzione» assieme a Marco Rizzo: «Draghi è stato il più antipatr… - aldotorchiaro : #Draghi parla di interferenza russa nella politica italiana. Cita un solo capo di Stato straniero, Zelensky. Colloc… - elio_vito : Il populismo di Italia Viva. Non credo possa esistere una iniziativa meno rispettosa delle prerogative del Capo del… - Maria23420470 : RT @MarinaGelashvi6: @D38301104 Secondo Fu Lin, il capo della società di musica pop cinese, la tecnica vocale di Dimash, così come la tecni… - micheleplatini2 : @daju29ro @biabon Prodi è stato il miglior capo del governo degli ultimi 30 anni che ci ha portato nell'Euro e ha r… -