Il campo largo non esiste più. Conte: "Italia tradita da Draghi" (Di sabato 23 luglio 2022) Qualora ce ne fosse bisogno, arriva la conferma che il campo largo, con l'alleanza tra Pd e M5S, è archiviato. A scrivere quel che sembra la parola fine è il leader dei cinque stelle Giuseppe Conte, che su Facebook pubblica uno screenshot di un altro post di Enrico Letta in cui, sullo sfondo di una foto di Draghi che saluta, si legge: "L'Italia è stata tradita. Il Partito Democratico la difende. E tu, sei con noi?". L'avvocato del popolo attacca: "È vero, Enrico. L'Italia è stata tradita quando in Aula il Premier e il centrodestra, anziché cogliere l'occasione per approfondire l'agenda sociale presentata dal MoVimento 5 Stelle, l'hanno respinta umiliando tutti gli Italiani che attendono risposte". È un attacco frontale all'agenda ... Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) Qualora ce ne fosse bisogno, arriva la conferma che il, con l'alleanza tra Pd e M5S, è archiviato. A scrivere quel che sembra la parola fine è il leader dei cinque stelle Giuseppe, che su Facebook pubblica uno screenshot di un altro post di Enrico Letta in cui, sullo sfondo di una foto diche saluta, si legge: "L'è stata. Il Partito Democratico la difende. E tu, sei con noi?". L'avvocato del popolo attacca: "È vero, Enrico. L'è stataquando in Aula il Premier e il centrodestra, anziché cogliere l'occasione per approfondire l'agenda sociale presentata dal MoVimento 5 Stelle, l'hanno respinta umiliando tutti glini che attendono risposte". È un attacco frontale all'agenda ...

lorepregliasco : Occhio a dare il risultato di queste elezioni per scontato. Un mese fa sembrava che le comunali di Verona fossero… - ivanscalfarotto : Antonio, nessuna simpatia per il campo largo, però non rovesciamo il dato di realtà. Come tutta Italia ha potuto ve… - AlexBazzaro : Il PD in 24h ha perso il campo largo coi 5Stelle, fatto infuriare i centristi con la sindrome di Napoleone ed è cos… - tempoweb : Il #campolargo non esiste più. #Conte: 'Italia tradita da #Draghi' #pd #letta #elezionianticipate… - giuseppetp55 : #Letta a Roma non è più possibile fare il campo largo con i grillini,che hanno fatto cadere #Draghi e poi in… -

Pd, Santanchè (FdI): "Il vero campo largo è quello dei giornalisti Rai" ' In politica il campo largo del Pd è fallito prima ancora di nascere e alla fine si è rivelato un campetto. In Rai, invece, i dem non hanno di questi problemi visto che qui il 'loro campo' è largo, anzi larghissimo. ... Italia, netto ko 3 - 0 contro una grande Francia. Transalpini in finale ... FRANCESI ALLA BATTUTA Primo set tutto sommato equilibrato, con la Francia che prende il largo ... Lavia la schiaccia centrale Equilibrio in campo fino a questo momento, entrambe le formazioni non hanno ... ilGiornale.it Caterina Chinnici ha vinto le primarie del Campo largo Il fronte progressista implode a Roma ma in Sicilia si sono celebrate le votazioni per scegliere il candidato presidente per le prossime regionali. Non è ancora stato deciso se si andrà alle urne lo s ... Il Campo largo 'implode' ma in Sicilia celebra le primarie Mentre gli elettori siciliani dei due partiti in Sicilia si recavano alle urne con un'affluenza sostenuta, a Roma gli esponenti di M5s e Pd non si risparmiavano colpi bassi, tornando sulle ragioni del ... ' In politica ildel Pd è fallito prima ancora di nascere e alla fine si è rivelato un campetto. In Rai, invece, i dem non hanno di questi problemi visto che qui il 'loro' è, anzi larghissimo. ...... FRANCESI ALLA BATTUTA Primo set tutto sommato equilibrato, con la Francia che prende il... Lavia la schiaccia centrale Equilibrio infino a questo momento, entrambe le formazioni non hanno ... "Il campo largo È soltanto un campo minato..." Il fronte progressista implode a Roma ma in Sicilia si sono celebrate le votazioni per scegliere il candidato presidente per le prossime regionali. Non è ancora stato deciso se si andrà alle urne lo s ...Mentre gli elettori siciliani dei due partiti in Sicilia si recavano alle urne con un'affluenza sostenuta, a Roma gli esponenti di M5s e Pd non si risparmiavano colpi bassi, tornando sulle ragioni del ...