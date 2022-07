Il balletto della suora di Tagliacozzo spacca la Rete: mamme perplesse, social entusiasti (video) (Di sabato 23 luglio 2022) Una suora di Tagliacozzo è diventata improvvisamente popolare sui social dopo la sua esibizione davanti a una scuola, per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Suor Elsa, cinquantenne religiosa proveniente dalla Filippine, ha voluto salutare i piccoli allievi della scuola per l’infanzia con un pittoresco ballo di fine anno sulla scalinata dell’asilo Pio XI di Villa San Sebastiano a due passi dalla cittadina marsicana. L’esibizione non è propriamente quello che uno si aspetterebbe da una suora, almeno secondo il nostro immaginario. Le conseguenze? Non tutti hanno apprezzato. Suor Elsa ha attirato l’attenzione di tutti e alcune mamme di bambini che frequentano quella scuola hanno manifestato qualche perplessità. A quanto si legge fa parte anche dalla programmazione: in quel luogo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 luglio 2022) Unadiè diventata improvvisamente popolare suidopo la sua esibizione davanti a una scuola, per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Suor Elsa, cinquantenne religiosa proveniente dalla Filippine, ha voluto salutare i piccoli allieviscuola per l’infanzia con un pittoresco ballo di fine anno sulla scalinata dell’asilo Pio XI di Villa San Sebastiano a due passi dalla cittadina marsicana. L’esibizione non è propriamente quello che uno si aspetterebbe da una, almeno secondo il nostro immaginario. Le conseguenze? Non tutti hanno apprezzato. Suor Elsa ha attirato l’attenzione di tutti e alcunedi bambini che frequentano quella scuola hanno manifestato qualche perplessità. A quanto si legge fa parte anche dalla programmazione: in quel luogo ...

