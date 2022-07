Ihemeje | ' Qui gioco in casa Vivo come un film E sono ambizioso'

Gazzetta_it : Ihmeje: 'Qui gioco in casa. Vivo come un filme sono ambizioso...' #Oregon2022 #Eugene2022 -

Nel giardino di casa. Il 23enne Emmanuel- si pronuncia Iémege - saltando sulla pedana dei suoi allenamenti e di fronte agli amici di squadra e di università, irrompe nella finale del triplo con la terza miglior misura di ammissione. ...È un bel Mondiale, fin"È cominciato in salita, con il problema dei visti: assurdo che il ... Non a caso Emmanuel, il vostro triplista, è uscito dall'Università dell'Oregon". A proposito di ...Il salto triplo sorride agli azzurri. Esattamente come lo scorso anno ai Giochi di Tokyo, si qualificano per la finale Emmanuel Ihemeje (17,13, vento +1.1) e Andrea Dallavalle (16,86, +0.7). Eliminato ...L’ex campione americano di atletica, il più forte quattrocentista della storia, commenta i Mondiali: «Il futuro è baby Knighton nato per correre in curva» ...