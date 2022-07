I parenti: “Non li sentivamo da 20 giorni”, oggi l’autopsia sui fratelli trovati morti a Monreale (Di sabato 23 luglio 2022) I Carabinieri della stazione di Monreale li hanno trovati senza vita, lui disteso sul divano letto della sua stanza, lei, la sorella, riversa sul pavimento della sua camera da letto. Pochi dettagli emergono sul caso della coppia di fratelli, Giuseppe e Paola Tofaro, ritrovati ieri morti nel loro appartamento di via Venero 91. Lui 83, lei 89 anni, sono stati rinvenuti senza vita dai carabinieri di Monreale dopo che questi, allertati dai vicini insospettiti dai cattivi odori che uscivano dall’appartamento, vi hanno fatto irruzione. I due fratelli anziani vivevano da soli, non avevano figli. I nipoti, che abitano tra Monreale, Palermo e Messina, hanno dichiarato che non li sentivano da una ventina di giorni. Il medico legale, giunto ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 23 luglio 2022) I Carabinieri della stazione dili hannosenza vita, lui disteso sul divano letto della sua stanza, lei, la sorella, riversa sul pavimento della sua camera da letto. Pochi dettagli emergono sul caso della coppia di, Giuseppe e Paola Tofaro, riierinel loro appartamento di via Venero 91. Lui 83, lei 89 anni, sono stati rinvenuti senza vita dai carabinieri didopo che questi, allertati dai vicini insospettiti dai cattivi odori che uscivano dall’appartamento, vi hanno fatto irruzione. I dueanziani vivevano da soli, non avevano figli. I nipoti, che abitano tra, Palermo e Messina, hanno dichiarato che non li sentivano da una ventina di. Il medico legale, giunto ...

NetflixIT : “Ma come fai ancora a non riconoscere i parenti?” I parenti: - capuano_daniele : RT @tarutac: @ivanscalfarotto A casa!!! Galleggiate attorno all'1%. Non mi votano manco i parenti... - Sonosoloparole5 : @alycecappellaio Comprendo la tua rabbia e dolore, non posso credere che quella donna sia 'normale' ...,solo così m… - vero82nica : @sailor_snickers I vicini che non han sentito nulla, ma se c’era da spiare per cagate erano i primi, i servizi soci… - Emy12112636 : RT @SCGPisa: è importante che tutti ricordiate che il green pass è ancora richiesto per visitare parenti in rsa e ospedali. Di fatto non è… -