I consigli definitivi per i libri dell’estate (così evitate di bussare sulle copertine come meloni)

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 luglio 2022) Cari amici, clienti e lettori, infine ci siamo! Dopo un anno di peripezie, minacce atomiche e incerti orizzonti energetici, ci appropinquiamo alle tanto agognate ferie, e al conseguente momento di scegliere ida portare con noi in vacanza! Ecco quindi qualcheo per evitarvi disuial supermercato ed evitare romanzi marci o surgelati. Per chi fosse in cerca di evasione, risate e un pizzico di follia vorrei suggerire uno deiche più mi ha fatto ridere negli ultimi anni. Si tratta di Don Chisciotte U.S.A., di Richard Powell, edito da Marcos y Marcos. Arthur Peabody Goodpasture, botanico americano generoso e un po’ svanito, decide di mettere le sue profonde conoscenze nella coltivazione della banana ...