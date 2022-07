Honda Civic Type R | esordio per la nuova generazione – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 luglio 2022) Cinquant’anni die venticinque della sua versione più sportiva, laR. Non potrebbe esserci momento migliore per presentare l’edizione più arrabbiata della berlina giapponese. Sotto al cofano un quattro cilindri turbo, collegato alle ruote anteriori di trazione e al cambio manuale a sei marce. Quest’ultimo ha anche la funzionalità di “rev-matching”, ossia fa la doppietta automaticamente al posto del guidatore, per rendere le scalate più fluide e veloci. Inoltre, un’indicatore acustico segnala quale è il momento migliore per passare al rapporto successivo. Diverse le modalità di guida, fra cui l’inedita “Individual”, che consente di regolare la risposta di sterzo e motore. Rispetto allauscente, laR prevede carreggiate allargate, accolte in ...