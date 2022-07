Ho tagliato le zucchine e le ho messe in forno! Cena veloce con ingredienti semplici!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 23 luglio 2022) Devi svuotare il frigo? Allora devi assolutamente cimentarti nella preparazione di un rustico. Il rustico di pomodori eè perfetto per mangiare un piatto unico o un secondo piatto pieno di gusto. Morbidissimo e pieno di sapore conquisterà il palato di chiunque e lo preparerai quasi tutti i giorni grazie anche alla facilità delle operazioni da portare a termine. Se vuoi donare al tuo rustico un gusto in più, continuando a leggere, potrai scoprire come preparare una salsa d’accompagnamento che si sposerà perfettamente al suo gusto. Mettiamoci al lavoro! Rustico di pomodori e. Per cucinare questo rustico dobbiamo usare gli: 1 zucchina 10 pomodorini 1 cipolla 10 oppure 12 olive nere 1 tazza di latte 3 cucchiai di farina Olio d’oliva quanto basta Sale quanto basta 6 gr di lievito ...