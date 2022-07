Henri de Man | il fronte del lavoro contro il muro del denaro

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 23 luglio 2022) A Parigi, nel luglio 1933, i lavori del XXX congresso della Section française de l’Internationale ouvrière (il partito socialista francese) si svolsero in un clima tutt’altro che sereno. Ad angustiare i congressisti non erano solo i recenti fatti d’oltre Reno (l’ascesa al potere di Hitler in Germania), ma anche la divisione del partito tra la componente ortodossa di Léon Blum e quella néo-socialiste di Marcel Déat: una corrente che, in odore di eresia per il suo «socialismo nazionale», avrebbe poi abbandonato la Sfio per confluire nel Partito socialista di Francia. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di luglio 2022 Fu così che quando Adrien Marquet, esponente néo, auspicò dalla tribuna congressuale che il socialismo diventasse «un partito dell’ordine, dell’autorità, un partito nazionale», Blum lo interruppe esclamando – così riferiscono le cronache – «Je suis ...