Guerra Ucraina, nonostante patto sul grano si continua a combattere. Missili russi sul porto di Odessa (Di sabato 23 luglio 2022) Malgrado l'importantissimo accordo sul grano, sembrano esserci poche ragioni di ottimismo sulla Guerra in Ucraina. Dal campo arrivano notizie di combattimenti: Missili russi sul porto di Odessa, ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 23 luglio 2022) Malgrado l'importantissimo accordo sul, sembrano esserci poche ragioni di ottimismo sullain. Dal campo arrivano notizie di combattimenti:suldi, ...

mannocchia : 'la guerra della russia contro l'ucraina' grazie anche per le preposizioni improprie, SergioMattarella - matteosalvinimi : Buone notizie dal fronte della guerra, accordo fra Ucraina e Russia per sbloccare navi e porti bloccati, oltre 25 m… - LiaQuartapelle : L’accordo sul grano è il primo spiraglio dopo 149 di guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Non dimen… - GwfhRenmar : RT @antonio_bordin: Dato che #Russia e #Ucraina con l’accordo sul grano iniziavamo ad aprire spiragli di trattativa, gli #USA decidono di f… - BCarazzolo : RT @francofontana43: Verso la Guerra mondiale? Il capo di Stato Maggiore della US Air Force considera la possibilità di inviare caccia bomb… -