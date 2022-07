Guerra in Ucraina: accuse alla Russia da Kiev dopo accordo su grano e missili su Odessa (Di sabato 23 luglio 2022) missili russi su una città dell'Ucraina. E non ci sarebbe nessuna novità, se si considera quelle che sono le dinamiche della Guerra iniziata lo scorso 24 febbraio. Quello che, invece, fa notizia è che il bersaglio sarebbe il porto commerciale di Odessa. E non in una data qualunque, ma esattamente il giorno dopo in cui sono stati firmati gli accordi sul grano che dovrebbero liberare le rotte commerciali per le esportazioni ucraine. Un accordo avvenuto con la supervisione della Turchia e su cui è stata mantenuta la lente d'ingrandimento dell'Onu. L'attacco avrebbe, inoltre, generato delle vittime. L'accordo sul grano serve ad evitare la crisi alimentare L'accordo sul grano è un passaggio cruciale per ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 23 luglio 2022)russi su una città dell'. E non ci sarebbe nessuna novità, se si considera quelle che sono le dinamiche dellainiziata lo scorso 24 febbraio. Quello che, invece, fa notizia è che il bersaglio sarebbe il porto commerciale di. E non in una data qualunque, ma esattamente il giornoin cui sono stati firmati gli accordi sulche dovrebbero liberare le rotte commerciali per le esportazioni ucraine. Unavvenuto con la supervisione della Turchia e su cui è stata mantenuta la lente d'ingrandimento dell'Onu. L'attacco avrebbe, inoltre, generato delle vittime. L'sulserve ad evitare la crisi alimentare L'sulè un passaggio cruciale per ...

