“Guardate il telefono!” Lulù Selassiè | si è visto eccome E in un attimo partono i film

(Di sabato 23 luglio 2022) Negli ultimi giorniha postato sui social delle foto molto sexy in cui non ha esitato a mostrare anche le smagliature. Ma andiamo con ordine. Poche ore fa la sorella di Jessica e Clarissa ha pubblicato su Instagram un post con una serie di scatti in intimo che sono state commentatissime. Anche da Barù, che conSelassié ha condiviso l’esperienza nella Casa. “Sono il sogno di ogni fotografo”, ha scritto nella didascalia la princess. E il nipote di Costantino della Gherardesca, con ironia, le ha suggerito un’altra didascalia: “Mi sto rilassando con il mio cane”. “Amore mi manchi!”, la replica di lei. Il particolare che ha attirato molte attenzioni è quello che riguarda le smagliature che l’ex GF Vip non ha nascosto: insomma si è mostrata al naturale anche con le sue imperfezioni....

Osvaldo26871253 : Guardate il dibattito parlamentare sulla crisi di governo, Di Maio è sempre stato a guardare il suo telefono fregan… - LuigiRa71797000 : Guardate che sorpresa, c'è anche colei che si atteggiava a paladina dei nostri diritti. Ebbi modo di conoscerla per… - pormeccartnei74 : @IpnoRo5po @Giamssss Guardate il profilo twitter (ormai accannato) de sto scemo e t'ammazzi dalle risate. C'ha mess… - iKissBeomgvu : RT @gyuIost: non mi interessa se beomgyu ha preso il vostro telefono se soobin ha baciato il vostro telefono se yeonjun vi ha guardate se t… - giulyprofeta1 : RT @theweirdSofi: Guardate come la faccio diventare icon, header, sfondo del telefono, foto da mettere sul comodino, santino da tenere nel… -

La Stampa

qual è la politica di Ryanair in questo momento tragico per il trasporto aereo, con ... Nel caso di cancellazione per scioperi Ita invia una mail al cliente o lo contatta pere in ogni ...... è stata proprio la giovane ragazza napoletana, che dopo aver trovato diversi messaggi sul...un po' qui: Il 22 Settembre prossimo, Andrea e Raffaela si sposeranno! Nelle scorse ore, i ... Si filmano prima dello schianto, Paolo Crepet: “Il telefono come una droga, dipendenti già da bambini” Google presenta la sua tecnologia di commutazione della connessione degli auricolari bluetooth tra i dispositivi Android personali, per consentire, ad ...