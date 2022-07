Grillo: 'Tutti contro M5s, siamo degli straordinari appestati. Di Maio è un cartelletta' (Di sabato 23 luglio 2022) Torna Grillo oggi sul palcoscenico della politica con un video pubblicato sul suo blog. Il fondatore sprona il movimento pentastellato in crisi e dice così: "L'Italia si merita tante cose e noi non ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 23 luglio 2022) Tornaoggi sul palcoscenico della politica con un video pubblicato sul suo blog. Il fondatore sprona il movimento pentastellato in crisi e dice così: "L'Italia si merita tante cose e noi non ...

beppe_grillo : Ho un messaggio per tutti voi! - wireditalia : Anziché assumersi la responsabilità dei problemi con superbonus 110%, reddito di cittadinanza e rifiuti a Roma, il… - kalesdaguy : RT @jacopo_iacoboni: Grillo riappare ineffabile dalle vacanze, abbronzato e al mare, e dice 'nessuno, figuriamoci Draghi, merita il Parlame… - Tigre_E632 : RT @MicheleSolari70: @sebmes Mi viene il dubbio che #Grillo abbia appoggiato #Conte nel non voto alla fiducia per non dare il tempo di camb… - tittiacquario : RT @ultimenotizie: #Grillo (#M5s): 'Ci trattano come degli appestati, tutti, anche i bulli della stampa e della televisione. Siamo appestat… -