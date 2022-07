Greenvalley Pop Fest, la grande musica per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente (Di sabato 23 luglio 2022) E’ forte il messaggio ambientalista del “Greenvalley Pop Fest“, l’evento che promuove la cultura dell’ambiente e uno stile di vita sostenibile attraverso il linguaggio della musica. La prima edizione del Festival è in programma domenica 24 luglio (dalle 18 in poi) in piazza Angelo Scandaliato a Sciacca, in provincia di Agrigento. Sul palco artisti del calibro di Boomdabash, Elettra Lamborghini e Rhove. Nella stessa serata si esibiranno anche Anna Pepe, Boro Boro, Riki, Blind, Mida, Astol, Vegas Jones, Nika Paris, Lowlow, Kamy Aksell, Bonita, Slvtr, Mike, Esteban Galo, Kal Fire, Agopil8, Brugnano, Giorgio Carini, Giorgio Ragusa, Leo Ambrogio, Domenico Barbici, Monachino. A presentare l’evento Diletta Leotta e Daniele Battaglia, speaker di Radio 105, radio ufficiale del Festival. I ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 23 luglio 2022) E’ forte il messaggio ambientalista del “Pop“, l’evento che promuove la culturae uno stile di vita sostenibile attraverso il linguaggio della. La prima edizione delival è in programma domenica 24 luglio (dalle 18 in poi) in piazza Angelo Scandaliato a Sciacca, in provincia di Agrigento. Sul palco artisti del calibro di Boomdabash, Elettra Lamborghini e Rhove. Nella stessa serata si esibiranno anche Anna Pepe, Boro Boro, Riki, Blind, Mida, Astol, Vegas Jones, Nika Paris, Lowlow, Kamy Aksell, Bonita, Slvtr, Mike, Esteban Galo, Kal Fire, Agopil8, Brugnano, Giorgio Carini, Giorgio Ragusa, Leo Ambrogio, Domenico Barbici, Monachino. A presentare l’evento Diletta Leotta e Daniele Battaglia, speaker di Radio 105, radio ufficiale delival. I ...

