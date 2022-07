Grano | Centinaio | “Accordo Ucraina-Russia segnale incoraggiante”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 23 luglio 2022) ROMA – “Unatteso e unche può contribuire a non mettere a rischio la sicurezza alimentare globale, in particolare nei paesi in via di sviluppo che dipendono in modo significativo dall’e quindi sono i più esposti all’attuale crisi”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco(foto), commenta la firma dell’traper permettere l’esportazione di cereali e prodotti agricoli attraverso corridoi sicuri nel Mar Nero. “Si tratta di un’intesa importante anche per l’Italia – prosegue– e l’auspicio è che possa aiutare a stabilizzare i prezzi alimentari che già prima dell’inizio della guerra hanno fatto registrare preoccupanti ...