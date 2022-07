Grande Fratello, storica ex protagonista del reality, al centro di un acceso gossip della scorsa estate, si trasferisce all’estero: ecco dove e perché (Di sabato 23 luglio 2022) Inizierà una nuova e affascinante avventura per una storica protagonista del Grande Fratello 10, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi e che aveva visto trionfare Mauro Marin. L’ex gieffina si trasferirà a breve all’estero, precisamente a Toronto con tutta la sua famiglia per ragioni di… cuore. Stiamo parlando di Veronica Ciardi, una delle protagoniste più indiscusse della decima edizione del reality show. La modella romana infatti seguirà suo marito, il calciatore Federico Bernardeschi, in Canada. View this post on Instagram A post shared by Veronica Ciardi (@missciardi) L’attaccante della Nazionale Italiana non ha rinnovato il contratto con la Juventus, dopo 5 anni e tre scudetti, due Coppe ... Leggi su isaechia (Di sabato 23 luglio 2022) Inizierà una nuova e affascinante avventura per unadel10, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi e che aveva visto trionfare Mauro Marin. L’ex gieffina si trasferirà a breve, precisamente a Toronto con tutta la sua famiglia per ragioni di… cuore. Stiamo parlando di Veronica Ciardi, una delle protagoniste più indiscussedecima edizione delshow. La moromana infatti seguirà suo marito, il calciatore Federico Bernardeschi, in Canada. View this post on Instagram A post shared by Veronica Ciardi (@missciardi) L’attaccanteNazionale Italiana non ha rinnovato il contratto con la Juventus, dopo 5 anni e tre scudetti, due Coppe ...

