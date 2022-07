Grande Fratello, ex vincitore cambia vita: il rapporto ritrovato (Di sabato 23 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Grande Fratello, ex vincitore cambia vita: dopo tante difficoltà si è riunito con la storica compagna e ha ritrovato suo figlio. Molti di voi ricorderanno il vincitore della decima edizione del Grande Fratello, Mauro Marin. Il salumiere di Castel di Franco non si è mai dedicato molto al mondo dello spettacolo ma, di recente, per Leggi su youmovies (Di sabato 23 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., ex: dopo tante difficoltà si è riunito con la storica compagna e hasuo figlio. Molti di voi ricorderanno ildella decima edizione del, Mauro Marin. Il salumiere di Castel di Franco non si è mai dedicato molto al mondo dello spettacolo ma, di recente, per

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #20luglio 1937; muore a Roma il celebre Fratello #GuglielmoMarconi, grande fisico e inventore, insigni… - VCiacciofera : In realtà a settembre potremmo ritrovarci con l'isola dei famosi al posto di #superquark e il grande fratello al posto di #ulisse ?? - idirinho_93 : RT @alei1004: Su Bonucci solo una considerazione,quando uno ha la coscienza sporca e fa di tutto per rimarcare la sua “Juventinità”,fino a… - AndreaBriganti6 : RT @alei1004: Su Bonucci solo una considerazione,quando uno ha la coscienza sporca e fa di tutto per rimarcare la sua “Juventinità”,fino a… - 27Peppe : RT @alei1004: Su Bonucci solo una considerazione,quando uno ha la coscienza sporca e fa di tutto per rimarcare la sua “Juventinità”,fino a… -