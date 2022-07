“Grand Hotel Excelsior”, mentre Paolo Rossi segnava al mondiale (Di sabato 23 luglio 2022) Gente che va, gente che viene. Tra il campanello della reception, e il fischio di un arbitro. Perché le scene si giravano, rigorosamente, in base agli orari delle partite di calcio della mitica nazionale del mondiale 1982. “Grand Hotel Excelsior“, stasera in tv Celentano, Montesano, Verdone e Abatantuono. Quando Vittorio convinse il padre Mario a far uscire il film a Natale, con tutti i Grandi attori che avevano sotto contratto alla Cecchi Gori Group. Un Grand Hotel azzurro Grand Hotel Excelsior, foto da Amazon e Davinotti ELEONORA GIORGI, FERNANDO CERULLI, TIBERIO MURGIA, ARMANDO BRANCIA, ALDINA MARTANO, FRANCO DIOGENE. Tutti in scena lontano da Dino Zoff, Paolo Rossi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 luglio 2022) Gente che va, gente che viene. Tra il campanello della reception, e il fischio di un arbitro. Perché le scene si giravano, rigorosamente, in base agli orari delle partite di calcio della mitica nazionale del1982. ““, stasera in tv Celentano, Montesano, Verdone e Abatantuono. Quando Vittorio convinse il padre Mario a far uscire il film a Natale, con tutti ii attori che avevano sotto contratto alla Cecchi Gori Group. Unazzurro, foto da Amazon e Davinotti ELEONORA GIORGI, FERNANDO CERULLI, TIBERIO MURGIA, ARMANDO BRANCIA, ALDINA MARTANO, FRANCO DIOGENE. Tutti in scena lontano da Dino Zoff,e ...

antonellaa262 : Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 23 luglio. Scopri i… - alesmarchesee : nuovo cameriere del grand’hotel savoia - ParliamoDiNews : Grand Hotel, da stasera al via la Terza Stagione: Ecco le Anticipazioni della Prima Puntata del 22 luglio 2022… - RitaC70 : Ascolti tv venerdì 22 luglio 2022: Top Dieci (16.8%), Grand Hotel – Intrighi e passioni (12.3%) | Dati Auditel… - Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Retequattro, appuntamento con #GrandHotelExcelsior, commedia cult del 1982 diretta da Castellano e… -