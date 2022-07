Governo | sindaco Como | ' progetto sindaci? Troppo fumoso | chiave è civismo puro' **

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 luglio 2022) Milano, 23 lug.(Adnkronos) - "L'idea di parlare di movimenti civici che sono di centro, che però strizzano l'occhio a sinistra e che però sono con Draghi, mi sembra molto fumosa. Mi dà l'impressione di una ricerca di poltrone, più che di una ricerca di soluzioni per il Paese". Lo dice all'Adnkronos Alessandro Rapinese, neo elettodiche, alle ultime elezioni, con l'appoggio della sua lista civica, ha battuto il centrodestra al primo turno e il centrosinistra al ballottaggio. "Francamente -afferma- non capisco una formazione politica che parla dima è di centro. Il civico deve essere civico e basta. Lo dimostra la mia esperienza alle ultime elezioni, che non ha precedenti nella storia della Repubblica. Quello di Di Maio mi sembra un modo per continuare a entrare in Parlamento e mi sembra abbastanza confusionario". ...