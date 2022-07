muttinis : RT @FederGolf: ?? R2 Dow Great Lakes Bay Invitational Negli Stati Uniti, nel torneo a coppie del @LPGA, ????#Roussin / ????#Weber guidano la cl… - FederGolf : ?? R2 Dow Great Lakes Bay Invitational Negli Stati Uniti, nel torneo a coppie del @LPGA, ????#Roussin / ????#Weber guid… - FederGolf : ?? R1 Dow Great Lakes Bay Invitational Negli Stati Uniti, nel torneo a coppie del @LPGA , ????#Sagstrom / ????… -

Non si ferma la marcia di In Gee Chun al Women's PGA Championship. La sudcoreana continua ad imporre il suo gioco in uno dei cinque Majors stagionali, portandosi a - 11 al giro di boa del torneo che ......più prestigiosi del panorama internazionale che si è svolto sul percorso del VasatorpClub (... che in carriera vanta 72 successi sulTour (cifra comprensiva di dieci Major), dopo quello ... Golf, LPGA Tour: Brooke Henderson guida l'Evian Championship a 18 buche dal termine Brooke Henderson will carry a two-shot lead into the final round of the 2022 Evian Championship in search of her second major championship. Henderson, ...The Canadian shot a 3-under 68 and sits at 17-under through 54 holes at the Amundi Evian Championship in Evian-Les-Baines, France. So Yeon Ryu is in second.