Gli attivisti per il clima che si “incollano” al vetro protettivo della Primavera di Botticelli agli Uffizi | VIDEO

(Di sabato 23 luglio 2022) Dueper il, “Laura e Simone”, del gruppo “Ultima Generazione” hanno fatto irruzione ieri mattina nella Galleria deglidi Firenze e per puntare i riflettori sull’emergenza ambientale si sono “incollati” alche ricopre una delle opere più importanti ed ammirate del museo, ladi, e hanno pronunciato un discorso contro i combustibili fossili: “L’unica cosa che possiamo fare per salvare il futuro dell’umanità è smettere di investire in combustibili fossili. Non ci sarà più arte, né più futuro, se continuiamo ad investire miliardi di euro ogni anno nella morte delle persone. L’unica cosa normale che un cittadino può fare in un momento come questo, in cui l’umanità è condannata a morte, è ribellarsi a questo sistema. Non possiamo fare altro ...