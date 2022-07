Giovane muore cadendo da 20 metri: cercava di rientrare in casa, non aveva le chiavi (Di sabato 23 luglio 2022) Un'ambulanza (Foto di archivio) Tragedia in un palazzo sulla via Tosco Romagnola a Pontedera. Un 26enne è morto cadendo da venti metri. Si era arrampicato sul palazzo per cercare di entrare in casa. ... Leggi su lanazione (Di sabato 23 luglio 2022) Un'ambulanza (Foto di archivio) Tragedia in un palazzo sulla via Tosco Romagnola a Pontedera. Un 26enne è mortoda venti. Si era arrampicato sul palazzo per cercare di entrare in. ...

SoniaLaVera : RT @SkyTG24: Cagliari, giovane di 20 anni muore in campo durante partita di calcetto - g_bonincontro : RT @SkyTG24: Cagliari, giovane di 20 anni muore in campo durante partita di calcetto - SkyTG24 : Cagliari, giovane di 20 anni muore in campo durante partita di calcetto - andreastoolbox : #Cagliari, giovane di 20 anni muore in campo durante partita di calcetto - qn_lanazione : Giovane muore cadendo da 20 metri: cercava di rientrare in casa, non aveva le chiavi -