Giffoni Valle Piana, Tananai: “Sto lavorando a nuovi brani” (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiffoni Valle Piana (Sa) – “Sto lavorando a dei nuovi brani, dopo il lavoro come Not for Us ora voglio pubblicare il primo album come Tananai, ma per ora non ho una data precisa. Sto lavorando con il mio team, ma per i tanti impegni estivi stiamo andando a braccio”. L’annuncio è arrivato durante l’incontro che il cantante milanese ha avuto con i giurati della sezione Impact del Giffoni Film Festival in corso a Giffoni Valle Piana. L’artista – esploso dopo l’ultimo posto al Festival di Sanremo con ‘Sesso occasionale’, che ha raccolto oltre 27 milioni di stream su Spotify, e protagonista con Fedez e Mara Sattei del tormentone estivo ‘La dolce vita’ – ha ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “Stoa dei, dopo il lavoro come Not for Us ora voglio pubblicare il primo album come, ma per ora non ho una data precisa. Stocon il mio team, ma per i tanti impegni estivi stiamo andando a braccio”. L’annuncio è arrivato durante l’incontro che il cantante milanese ha avuto con i giurati della sezione Impact delFilm Festival in corso a. L’artista – esploso dopo l’ultimo posto al Festival di Sanremo con ‘Sesso occasionale’, che ha raccolto oltre 27 milioni di stream su Spotify, e protagonista con Fedez e Mara Sattei del tormentone estivo ‘La dolce vita’ – ha ...

