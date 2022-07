Gf Vip 6, nelle storie Instagram di Lulù Selassié appare lo sfondo del suo cellulare e la foto scelta emoziona i fan (Di sabato 23 luglio 2022) Ci sono alcuni amori che non si riescono a dimenticare. Ci si può lasciare male, ci possono essere rancori, ripicche, polemiche, fraintendimenti, gelosie, ma spesso quel sentimento rimane più forte e tenace di tutto. Ne sa qualcosa Lulù Selassié, la principessa etiope che nella Casa del Grande Fratello Vip si era innamorata follemente, ricambiata, di Manuel Bortuzzo. Una storia finita, non senza strascichi mediatici, poco dopo la fine del reality show. L’ex Vippona però non ha dimenticato chi, anche se solo per un breve periodo, l’ha fatta sentire bene. Ieri sera Lulù Selassié è stata ospite con le sorelle e altri volti del mondo dello spettacolo al torneo di tennis Vip Master e non è sfuggito un dettaglio che ha fatto emozionare i suoi fan. La ragazza avrebbe ancora come sfondo del ... Leggi su isaechia (Di sabato 23 luglio 2022) Ci sono alcuni amori che non si riescono a dimenticare. Ci si può lasciare male, ci possono essere rancori, ripicche, polemiche, fraintendimenti, gelosie, ma spesso quel sentimento rimane più forte e tenace di tutto. Ne sa qualcosa, la principessa etiope che nella Casa del Grande Fratello Vip si era innamorata follemente, ricambiata, di Manuel Bortuzzo. Una storia finita, non senza strascichi mediatici, poco dopo la fine del reality show. L’ex Vippona però non ha dimenticato chi, anche se solo per un breve periodo, l’ha fatta sentire bene. Ieri seraè stata ospite con le sorelle e altri volti del mondo dello spettacolo al torneo di tennis Vip Master e non è sfuggito un dettaglio che ha fattore i suoi fan. La ragazza avrebbe ancora comedel ...

