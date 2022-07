Germania - Blume avrebbe fatto pressioni per laccordo tra i partiti sugli e-fuel (Di sabato 23 luglio 2022) Neanche il tempo di venire designato come erede di Diess al timone del gruppo Volkswagen e già sugli organi d'informazione tedeschi, a partire dalla tv pubblica ZDF, circolano i primi veleni nei suoi confronti: Oliver Blume, nella sua veste di ceo della Porsche, avrebbe infatti esercitato delle influenze nei negoziati relativi agli e-fuel. Blume, in una riunione del 29 giugno, avrebbe detto di aver avuto un ruolo rilevante nel fatto che gli e-fuel siano stati inclusi nell'accordo della coalizione, aggiungendo di aver avuto contatti molto stretti con i partiti della coalizione e di essere stato aggiornato quasi ogni ora negli ultimi giorni da Christian Lindner, il ministro federale delle Finanze. Le conferme. La Zdf ha ribadito in un ... Leggi su quattroruote (Di sabato 23 luglio 2022) Neanche il tempo di venire designato come erede di Diess al timone del gruppo Volkswagen e giàorgani d'informazione tedeschi, a partire dalla tv pubblica ZDF, circolano i primi veleni nei suoi confronti: Oliver, nella sua veste di ceo della Porsche,infatti esercitato delle influenze nei negoziati relativi agli e-, in una riunione del 29 giugno,detto di aver avuto un ruolo rilevante nelche gli e-siano stati inclusi nell'accordo della coalizione, aggiungendo di aver avuto contatti molto stretti con idella coalizione e di essere stato aggiornato quasi ogni ora negli ultimi giorni da Christian Lindner, il ministro federale delle Finanze. Le conferme. La Zdf ha ribadito in un ...

