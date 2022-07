GdS – De Ligt-Bremer: così la Juve risparmia 13 milioni. Di Marco Iaria (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-21 12:02:08Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: Tre anni fa il blitz per il talento dell’Ajax fu uno sfoggio di potenza. Oggi la sua cessione (non voluta) e la sostituzione con l’ex granata consentono di abbattere le spese e sono in linea col nuovo corso A fine giugno 2019, quando Fabio Paratici fece il blitz ad Amsterdam per prendere uno dei giovani talenti del calcio internazionale bruciando la concorrenza dei top club, si ebbe l’esatta percezione della capacità finanzIaria e della grandeur della Juventus. Si era ancora in piena sbornia per l’operazione Ronaldo e non si badava a spese pur di assecondare i sogni di gloria e il progetto di assalto all’élite del calcio globale. All’Ajax 75 milioni, all’agente Raiola 10,5 milioni: ... Leggi su justcalcio (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-21 12:02:08Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: Tre anni fa il blitz per il talento dell’Ajax fu uno sfoggio di potenza. Oggi la sua cessione (non voluta) e la sostituzione con l’ex granata consentono di abbattere le spese e sono in linea col nuovo corso A fine giugno 2019, quando Fabio Paratici fece il blitz ad Amsterdam per prendere uno dei giovani talenti del calcio internazionale bruciando la concorrenza dei top club, si ebbe l’esatta percezione della capacità finanze della grandeur dellantus. Si era ancora in piena sbornia per l’operazione Ronaldo e non si badava a spese pur di assecondare i sogni di gloria e il progetto di assalto all’élite del calcio globale. All’Ajax 75, all’agente Raiola 10,5: ...

forumJuventus : (Gds) 'Juventus: De Ligt dentro o fuori.I bianconeri vogliono chiudere la questione in tempi brevi, Pau Torres prim… - pccpla : RT @forumJuventus: (Gds) 'Juventus: il borsino dei difensori per il dopo De Ligt. Non solo Bremer, in 5 nella lista di Cherubini'? https://… - AdeNugraha999 : RT @forumJuventus: (Gds) 'Juventus: il borsino dei difensori per il dopo De Ligt. Non solo Bremer, in 5 nella lista di Cherubini'? https://… - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: (Gds) 'Juventus: il borsino dei difensori per il dopo De Ligt. Non solo Bremer, in 5 nella lista di Cherubini'? https://… - Mythos1981 : RT @forumJuventus: (Gds) 'Juventus: il borsino dei difensori per il dopo De Ligt. Non solo Bremer, in 5 nella lista di Cherubini'? https://… -

La cessione di De Ligt può sbloccare Zaniolo, quella di Skriniar la... Joya Giornale di Sicilia La Juve soffia Bremer all'Inter, la Roma dopo Dybala vuole Belotti Ceduto De Ligt al Bayern per 67 milioni di euro più dieci di bonus, la Juventus ha immediatamente trovato il sostituto dell’olandese. Il presidente del ... GdS - Bremer, l'Inter non rilancia (ma non molla). Il giocatore ora si ritiene però libero da vincoli La Gazzetta dello Sport in edicola domani fa il punto sul futuro di Gleison Bremer: “Spinta Juve per Bremer, ma l’Inter non molla. De Ligt al Bayern, i bianconeri puntano al centrale del… Leggi ... Ceduto De Ligt al Bayern per 67 milioni di euro più dieci di bonus, la Juventus ha immediatamente trovato il sostituto dell’olandese. Il presidente del ...La Gazzetta dello Sport in edicola domani fa il punto sul futuro di Gleison Bremer: “Spinta Juve per Bremer, ma l’Inter non molla. De Ligt al Bayern, i bianconeri puntano al centrale del… Leggi ...